Inter-Atalanta alle 15 | torna Dumfries Thuram-Esposito in attacco Palladino col tridente | Diretta

Alle 15 si gioca Inter-Atalanta, con Dumfries di nuovo in campo e Thuram e Esposito in attacco. Palladino sceglie il tridente come modulo. L’Inter, prima in classifica, cerca di consolidare il suo vantaggio, mentre l’Atalanta, settima, punta a ottenere punti importanti in trasferta. La partita si presenta come una sfida tra due squadre con obiettivi diversi in campionato.

Le scelte di Palladino: Scamacca punta centrale, Samardzic e Zalewski alle sue spalle. Pasalic e De Roon in mediana, Ederson in panchina. Bernasconi e Zappacosta sulle fasce. Le scelte di Chivu: in avanti Esposito e Thuram. Out Lautaro Martinez e Calhanoglu. Rientra Dumfries a destra. Bastoni in panchina, spazio a Carlos Augusto in difesa. Panchina ATALANTA: Sportiello, Rossi, Hien, Kossounou, Ahnor, Bellanova, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Krstovic, De Ketelaere. Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, Bastoni, De Vrij, Acerbi, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Bonny, Lavelli, Kaczmarski. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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