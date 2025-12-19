Atalanta Palladino a Genova col dilemma del tridente | possibile rilancio di Maldini

CALCIO. L’assenza di Lookman costringerà il tecnico a cambiare l’attacco, domenica 21 contro il Genoa (20,45): l’ex Monza potrebbe avere una chance, Samardzic è l’alternativa. Sulemana accelera: potrebbe essere convocato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Occasioni all’Atalanta. Infortuni e Coppa d’Africa. Ora Scalvini e Maldini vedono il possibile rilancio

Leggi anche: Atalanta, a Verona con i big: Palladino conferma il tridente d’attacco

Atalanta, Palladino a Genova col dilemma del tridente: possibile rilancio di Maldini.

