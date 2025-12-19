Atalanta Palladino a Genova col dilemma del tridente | possibile rilancio di Maldini
CALCIO. L’assenza di Lookman costringerà il tecnico a cambiare l’attacco, domenica 21 contro il Genoa (20,45): l’ex Monza potrebbe avere una chance, Samardzic è l’alternativa. Sulemana accelera: potrebbe essere convocato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Occasioni all’Atalanta. Infortuni e Coppa d’Africa. Ora Scalvini e Maldini vedono il possibile rilancio
Leggi anche: Atalanta, a Verona con i big: Palladino conferma il tridente d’attacco
Atalanta, Palladino a Genova col dilemma del tridente: possibile rilancio di Maldini.
Atalanta, Palladino a Genova col dilemma del tridente: possibile rilancio di Maldini - L’assenza di Lookman costringerà il tecnico a cambiare l’attacco, domenica 21 contro il Genoa (20,45): l’ex Monza potrebbe avere una chance, Samardzic è l’alternativa. ecodibergamo.it
De Rossi e Palladino provano a far cambiare marcia a Genoa e Atalanta - I due tecnici, Raffaele Palladino e Daniele De Rossi, stanno portano nuova linfa ad Atalanta e Genoa che cercano di risalire in classifica ... calcioatalanta.it
Genoa-Atalanta, l'analisi: De Rossi e Palladino in cerca di punti pesanti - I cambi in panchina hanno subito portato risultati: ora per entrambe le squadre è il momento di risalire la china ... msn.com
Domenica la sfida all'Atalanta: "Palladino ci conosce troppo bene per aspettarsi la stessa partita vista in Coppa Italia" - facebook.com facebook
#Atalanta, svolta in casa Il nuovo obiettivo di #Palladino x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.