Atalanta Palladino a Genova col dilemma del tridente | possibile rilancio di Maldini

De Rossi e Palladino provano a far cambiare marcia a Genoa e Atalanta - I due tecnici, Raffaele Palladino e Daniele De Rossi, stanno portano nuova linfa ad Atalanta e Genoa che cercano di risalire in classifica ... calcioatalanta.it

Genoa-Atalanta, l'analisi: De Rossi e Palladino in cerca di punti pesanti - I cambi in panchina hanno subito portato risultati: ora per entrambe le squadre è il momento di risalire la china ... msn.com

Domenica la sfida all'Atalanta: "Palladino ci conosce troppo bene per aspettarsi la stessa partita vista in Coppa Italia" - facebook.com facebook

#Atalanta, svolta in casa Il nuovo obiettivo di #Palladino x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.