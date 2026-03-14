Innovazione per 4 lavoratori su 10 l’AI fa risparmiare fino a 1 giorno a settimana

Una ricerca globale di Workday, Inc. mostra che quattro lavoratori su dieci considerano l’intelligenza artificiale in grado di risparmiare fino a un giorno alla settimana. L’azienda ha anche inaugurato a Milano il suo primo Innovation Lab in Italia, uno spazio dedicato alla sperimentazione e alla creazione di soluzioni di intelligenza artificiale per i settori della finanza e delle risorse umane.

Workday, Inc ha presentato una nuova ricerca globale in occasione dell’inaugurazione dell’Innovation Lab di Milano, il primo hub in Italia dedicato alla sperimentazione e alla co-creazione di soluzioni di intelligenza artificiale per la finanza e le risorse umane. L’indagine mostra che, sebbene l’IA stia generando guadagni di produttività, molte organizzazioni non ne stanno cogliendo appieno il valore. I dipendenti risparmiano tempo significativo con gli strumenti di IA, ma troppo spesso questi guadagni vengono assorbiti dalla rielaborazione, correggere errori, riscrivere contenuti e verificare i risultati di strumenti generici, lasciando sul tavolo un valore considerevole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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