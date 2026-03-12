Workday | l’AI fa risparmiare fino a un giorno a settimana ma il 50% dei lavoratori italiani resta bloccato nella rielaborazione

Secondo una ricerca di Workday, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo permette di risparmiare fino a un giorno di lavoro a settimana. Tuttavia, il 50% dei lavoratori italiani si dedica ancora alle rielaborazioni, che assorbono fino al 40% del tempo risparmiato grazie all’AI. I dati mostrano come, nonostante i benefici, molte attività richiedano ancora interventi manuali.

Secondo una nuova ricerca Workday, l’AI aumenta la produttività ma fino al 40% del tempo risparmiato viene perso in rielaborazioni. MILANO – L’intelligenza artificiale sta diventando un alleato sempre più diffuso nel lavoro quotidiano, ma il suo impatto reale sulla produttività è più complesso di quanto sembri. È quanto emerge dalla nuova ricerca globale di Workday, presentata in occasione dell’inaugurazione dell’Innovation Lab di Milano, il primo hub italiano dedicato alla sperimentazione e co-creazione di soluzioni AI per finanza e risorse umane. Lo studio evidenzia un paradosso: l’AI consente ai dipendenti di lavorare più velocemente, ma una parte significativa del tempo risparmiato viene poi assorbita dalla rielaborazione di contenuti imprecisi o incompleti generati da strumenti generalisti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

