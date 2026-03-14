Incidente stradale a Varzo auto esce di strada a San Domenico | morto un uomo

Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Varzo, sulla strada provinciale di San Domenico. Un'auto, probabilmente a causa della neve caduta nelle ore precedenti, è uscita di strada e ha coinvolto un uomo, che ha perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lo schianto, forse a causa della neve, è avvenuto sulla strada provinciale 153. Feriti gli altri occupanti dell'auto É successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, sulla strada provinciale a San Domenico, dove, forse a causa della neve che da alcune ore sta cadendo copiosamente sulla zona, un'auto è uscita fuori strada. Nello schianto, è morto uno degli occupanti dell'auto, un 30enne della provincia di Como, mentre sono rimasti feriti non gravemente gli altri, cinque giovani, portati all'ospedale di Domodossola in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Incidente mortale a Varzo: è Francesco Roncoroni il 30enne morto nell'auto uscita di stradaLo schianto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, forse a causa della neve, sulla strada provinciale a San Domenico. Contenuti utili per approfondire San Domenico Temi più discussi: Varzo, auto fuori strada a San Domenico: morto un trentenne di Como, feriti altri cinque giovani; Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomo; Auto fuori strada sotto la neve: morto un 30enne nel Vco. Cinque feriti; Tragedia sulla strada per San Domenico: auto vola sul tetto di una casa, 1 morto e 5 feriti. Incidente stradale a Varzo, auto esce di strada a San Domenico: morto un uomoLo schianto, forse a causa della neve, è avvenuto sulla strada provinciale 153. Feriti gli altri occupanti dell'auto ... novaratoday.it Francesco Roncoroni morto nell’incidente a Varzo: il suv esce di strada dopo la giornata sugli sciDoveva essere il rientro, uno di quei momenti in cui si è stanchi ma leggeri, con ancora addosso la giornata passata sulla neve. Invece tutto si è fermato sulla strada tra San Domenico e Varzo, nel po ... alphabetcity.it Un ragazzo di circa 30 anni è morto in un incidente stradale oggi pomeriggio. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada lungo la strada provinciale 153 che porta a San Domenico di Varzo (Vco). Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli altri occupanti del vei facebook