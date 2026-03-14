Inaugurate le scuole Marchetti e Arcobaleno Francesco Acquaroli | Formazione e didattica necessitano di ambienti adeguati

Sabato 14 marzo 2026 sono state ufficialmente aperte le scuole dell’infanzia Marchetti e Arcobaleno a Senigallia, insieme alla nuova palestra annessa. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Le strutture sono state progettate per offrire ambienti più adeguati alle esigenze di formazione e didattica dei bambini.

SENIGALLIA – È stata inaugurata questa mattina, sabato 14 marzo 2026, la scuola dell’infanzia Marchetti, la Arcobaleno e la nuova palestra annessa. Si tratta di un’opera realizzata in un anno e mezzo e che poggia su una proposta di partenariato pubblico-privato che ha previsto un investimento complessivo da 13 milioni di euro giunti da fonti di finanziamento multiple: 3 milioni circa a carico del ministero dell’Istruzione, mentre altri 2 milioni sono stati corrisposti dal Gestore servizi energetici, con la restante parte rimasta in capo al Comune. Ha partecipato all’evento anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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