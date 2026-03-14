In scena l’Effetto Mozart La proposta per star bene

Domani prende il via la XXIII edizione di Brianza Classica, la rassegna musicale primaverile organizzata dall’Associazione Early Music Italia ETS e diretta dal Maestro Giorgio Matteoli. La manifestazione si svolge tra Monza, Brianza e Lecco, con un programma dedicato alle opere di Pergolesi e Mozart. La rassegna coinvolge vari luoghi e si rivolge a un pubblico appassionato di musica classica da camera.

Domani torna la rassegna primaverile della XXIII edizione di Brianza Classica “Nel segno di Pergolesi e Mozart“, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia ETS diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, a Monza e Brianza e Lecco. Alle 21, al centro civico San Rocco di Monza (via D’Annunzio 35), il rinomato quartetto d’archi Umbria Ensemble si esibirà nel concerto “Effetto Mozart: il dissoluto punito“. Angelo Cicillini primo violino, Cecilia Rossi secondo violino, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello proporranno uno spettacolo in cui la famosissima “Opera italiana“ di Mozart, presentata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In scena l’Effetto Mozart. La proposta per star bene Articoli correlati Leggi anche: La star classe 1975 conquista il red carpet del suo ultimo film Couture con una cascata di capelli biondi effetto seta e un trucco metal che domina la scena Mozart e Schubert, il genio e l’arte della fuga in scena a FabrianoFABRIANO- Dopo il successo di critica e di pubblico, lo spettacolo "Mozart & Schubert - Il genio, il destino e l'arte della fuga" arriva all'Oratorio...