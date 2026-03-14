Impressioni di primavera
IMPRESSIONI DI PRIMAVERADAL 17 MARZO AL 02 APRILE 2026inaugurazione il 17 marzo alle ore 18:30 presenteràCresy Crescenza Caradonna poetessa e bloggercuratore Cav. Andrea LanzollaPresenzieranno: la Prof.ssa Celestina Carofiglio poetessa e scrittriceARTISTI:ACHUCARRO CRISTINAAMBROGIO ANNALISEANELLI???????BURATTI ROMANOBEGA PAOLACADAMURO ALESSANDROCHIARVISIO GIORGIOCAPPELLETTO ELENACAROFIGLIO GAE????CIRIANI ANNAMARIACISTERNINO LUCADE CAMPO PIETRODE MICO WALTERDE PASQUALE MARIAFERUGLIO CLAUDIOFILIGHEDDU MAUROGIORGIUTTI REMIGIOGIUSTINO DAVIDE???????LONGO LUCIANOLOPS GRAZIALOPARMASDEA GIUSEPPEMACALUSO ELISAMISSIRONI FERDINANDO ANDREAPASTRES... 🔗 Leggi su Baritoday.it
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