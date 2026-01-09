Milan buone impressioni dalla conferenza stampa di Fullkrug Ostacolo per il rinnovo di Maignan!

In seguito al pareggio contro il Genoa, si sono svolte le prime dichiarazioni di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, durante la conferenza stampa di presentazione. La sua introduzione nel club potrebbe influire sulle trattative relative al rinnovo di Maignan, creando alcune incognite sul reparto portieri. Ecco le prime impressioni del giocatore tedesco e le possibili conseguenze per la squadra.

Dopo il pareggio col Genoa di ieri, ecco le prime parole di Niclas Fullkrug come giocatore del Milan, presentato oggi in conferenza stampa. Anche novità su Maignan e sulla trattativa per il rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

