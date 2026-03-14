Il tenore Rocco Speranza ha interpretato a cappella un brano dedicato a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Speranza, noto a livello internazionale, ha scelto di riproporre un pezzo in omaggio all’artista più ascoltato del momento. L’esibizione si inserisce in un contesto di continuità tra musica classica e moderna, con Speranza che si presenta come interprete di un repertorio che unisce tradizione e innovazione.

Un incontro tra tradizione e contemporaneità nella musica italiana: Rocco Speranza, il tenore napoletano più noto al mondo, ha realizzato a cappella uno spezzone musicale dedicato a Sal Da Vinci, l’artista più popolare del momento e vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Questo tributo unico celebra la grandezza della musica italiana, capace di unire generazioni e stili diversi. La registrazione, resa disponibile per chi segue la Fast News Platform, rappresenta un regalo esclusivo per i fan e un simbolo di continuità artistica tra una voce internazionale e la nuova stella della scena musicale italiana. Rocco Speranza, celebre per le sue... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il tenore Rocco Speranza a cappella riprende Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026

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