Matilda De Angelis rivela che da bambina il suo sogno era diventare la donna delle pulizie. La confessione arriva in un'intervista, dove l'attrice spiega che questa aspirazione le è rimasta impressa sin dall'infanzia. La sua storia personale viene condivisa senza filtri, offrendo uno sguardo diretto sul suo passato e sulla semplicità dei desideri giovanili. La rivelazione suscita sorpresa tra i fan e i media.

Matilda De Angelis sorprende tutti: da bambina il suo sogno era fare la donna delle pulizie. In una recente intervista a Stories di Sky TG24, l’attrice bolognese ha raccontato la passione per le faccende domestiche, mostrando un lato quotidiano e autentico della sua vita lontano dal glamour del red carpet. Specializzata nel bagno e appassionata di ordine, De Angelis sottolinea quanto il pulire dia senso di equilibrio e soddisfazione. La dichiarazione ha conquistato i fan, che hanno apprezzato l’autoironia e la spontaneità dell’attrice, mostrando quanto la normalità possa coesistere con il successo internazionale. Matilda ha spiegato che il piacere di trasformare uno spazio sporco in uno pulito le regala una sensazione di armonia: “ Vedere un ambiente ordinato mi fa sentire anche i pensieri in ordine ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il sogno da bambina di Matilda de Angelis è una confessione sorprendente: il web è entuasiasta

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