Matilda De Angelis si reinventa | ironia social e omaggio a Mariah Carey una frecciatina a Pausini?

Matilda De Angelis si diverte a creare scompiglio sui social. L’attrice italiana ha postato un messaggio ironico, chiedendo ai suoi follower di chiamarla come Mariah Carey. La sua provocazione ha fatto parlare, mentre a qualche commentatore non è sfuggita una frecciatina a Laura Pausini. La De Angelis sembra voler uscire dal ruolo di attrice emergente e sorprendere con una nuova immagine, tra divertimento e provocazione.

Matilda De Angelis, attrice emergente del panorama cinematografico italiano, ha lanciato una provocatoria ironia attraverso i social media, invitando i suoi follower a rivolgersi a lei con il nome d’arte di Mariah Carey. L’inatteso gesto, avvenuto nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, ha immediatamente scatenato un’ondata di reazioni e commenti sul web, alimentando la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. L’origine di questa singolare richiesta risiede in un riferimento, ancora non del tutto esplicito, a un evento specifico che ha visto protagonista Laura Pausini, un’artista di fama internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Matilda De Angelis si è trovata al centro di una gaffe durante una diretta Rai, quando il telecronista l’ha scambiata per Mariah Carey.

Matilda De Angelis si è presa in giro da sola dopo essere stata scambiata per Mariah Carey durante la diretta delle Olimpiadi invernali a Milano-Cortina.

Matilda De Angelis alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: con l'abito plissé a pianoforte è un'elegante Direttrice d'OrchestraA raccontarci i dettagli di questo look è il costumista Massimo Cantini Parrini che ha disegnato l'abito di Matilda De Angelis per la cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 ... vogue.it

Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey alla cerimonia delle Olimpiadi: la reazione alla gaffe di PetreccaDopo la gaffe di Paolo Petrecca, che ha confuso Matilda De Angelis con Mariah Carey, arriva la reazione dell'attrice ... fanpage.it

Dopo lo scambio di identità con Mariah Carey durante la cerimonia, l’attrice italiana ha risposto con ironia sui social x.com

