Il sentiero 4 della cascata delle Marmore è chiuso da 6 mesi per la caduta di un masso

Da circa sei mesi il sentiero 4 della cascata delle Marmore è chiuso a causa di un masso che, a inizio ottobre, è caduto e ha sfondato il tetto della casetta di ingresso. La roccia si è staccata e ha provocato danni alla struttura, portando alla temporanea interdizione del percorso. Nessun intervento è stato ancora completato per riaprire il sentiero.

Era l'inizio di ottobre quando un grande masso, cadendo sulla casetta di ingresso al sentiero 4, ne aveva sfondato il tetto. Fortunatamente in quel momento non erano di passaggio turisti, né gli operatori che lavorano alla cascata delle Marmore erano presenti dentro la casetta. Più volte in questi sei mesi la giunta comunale di Terni ha annunciato lavori imminenti di sistemazione e messa in sicurezza. Ad oggi non ci sono stati interventi e la stagione turistica è ormai alle porte. Dopo la figuraccia della cascata chiusa al passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, auspichiamo un sussulto di dignità del Comune di Terni. È necessario che il sentiero 4 venga messo in sicurezza quanto prima, in modo che i lavoratori della cascata e i turisti possano utilizzarlo senza rischi prima dell’ormai prossima settimana di Pasqua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Forum delle Acque 2026: i 2300 anni della Cascata delle Marmore e l’anteprima mondiale del rapporto Unesco Tutto quello che riguarda Il sentiero 4 della cascata delle... Temi più discussi: Cascata delle Marmore. Sentiero 4 chiuso da mesi: Riaprirlo entro Pasqua; Il sentiero 4 della cascata delle Marmore è chiuso da 6 mesi per la caduta di un masso; Circolo Pd: Sentiero 4 della Cascata delle Marmore chiuso da 6 mesi per la caduta di un masso. A quando la messa in sicurezza?; Terni, si inizia per la ciclopedonale Staino-cascata Marmore da 4 milioni: notifica di cantiere. Cascata delle Marmore. Sentiero 4 chiuso da mesi: Riaprirlo entro PasquaIl Circolo del Pd Collestatte Torre Orsina sollecita il Comune a intervenire in vista della stagione turisitica. Sei mesi il blocco per la caduta di grosso masso. msn.com Terni. Al parco dei Campacci di Marmore il ritorno del teatro dialettale dal 1 agosto al 10Archeologia industriale e dialetto si ritrovano presso il Sentiero Cinque del parco dei Campacci di Marmore; un prato dove il fresco è assicurato ed anche le risate dei protagonisti delle commedie. Il ... ilmessaggero.it “Il sentiero 4 della cascata delle Marmore è chiuso da 6 mesi per la caduta di un masso” Link alla notizia nel primo commento facebook The Caduta Delle Marmore Waterfall on the River Velino (1819) by Fedor Mikhailovich Matveev x.com