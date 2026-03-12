Gianluca Matarrese intervista al regista del film Il quieto vivere | La mia famiglia era già teatro

Il regista ha parlato del suo film, intitolato Il quieto vivere, spiegando che la storia deriva da una faida familiare reale. Ha descritto il progetto come una rappresentazione cinematografica di una tragedia greca, evidenziando come la vicenda personale si sia trasformata in narrazione sul grande schermo. Durante l’intervista, ha sottolineato anche che la sua famiglia era già teatro di conflitti e tensioni.

In una palazzina di un piccolo borgo calabrese convivono rancori che sembrano antichi quanto il sangue che lega chi li vive. Due cognate, due appartamenti sovrapposti, una guerra domestica fatta di accuse, dispetti, racconti reiterati, memorie che si stratificano nel tempo. Potrebbe sembrare una storia minima, una lite di famiglia come tante. E invece, nello sguardo di Gianluca Matarrese, diventa materia di tragedia. Il quieto vivere, al cinema dal 12 marzo con Luce Cinecittà, nasce infatti da una vicenda reale che riguarda direttamente il regista: le protagoniste del film sono due sue cugine, Luisa e Imma, impegnate da anni in un conflitto quotidiano che si consuma tra le mura domestiche e nella ritualità della vita familiare. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Gianluca Matarrese, intervista al regista del film Il quieto vivere: “La mia famiglia era già teatro” Articoli correlati Leggi anche: 'Il quieto vivere': al Cineclub Arsenale la proiezione del film di Gianluca Matarrese Quando la realtà si fa poesia, e cinema. Arriva «Il quieto vivere» di Gianluca MatarreseIn certi film, accade! Capisci che quello che stai guardando non è né vero né falso. Tutti gli aggiornamenti su Gianluca Matarrese Temi più discussi: Il quieto vivere. Intervista con Gianluca Matarrese; Gianluca Matarrese: Almodóvar in Calabria; Il quieto vivere in Calabria secondo Gianluca Matarrese; Il quieto vivere di Gianluca Matarrese: Sognavo di fare Almodóvar in Calabria. Gianluca Matarrese, intervista al regista del film Il quieto vivere: La mia famiglia era già teatroIl regista Gianluca Matarrese racconta il suo film: una faida familiare reale al cinema, tra tragedia greca e confini labili tra realtà e performance ... virgilio.it Il quieto vivere. Intervista con Gianluca MatarreseAbbiamo parlato del suo cinema reality, del rapporto con gli attori eA della solitudine degli adulti ai tempi dei social ... sentieriselvaggi.it Gianluca Matarrese porta “Il quieto vivere” a Torino: “In scena la mia famiglia, ma tutti si possono identificare” [INTERVISTA] x.com Cinema Troisi. . Il quieto vivere al Cinema Troisi. L'appuntamento da segnare in agenda è giovedì 12 marzo alle 19:15: il regista Gianluca Matarrese presenta il film in sala, in dialogo con Davide Giorgio. Modera l'incontro Maurizio di Rienzo. Vieni a vivere l' facebook