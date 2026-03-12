Gianluca Matarrese intervista al regista del film Il quieto vivere | La mia famiglia era già teatro

Il regista ha parlato del suo film, intitolato Il quieto vivere, spiegando che la storia deriva da una faida familiare reale. Ha descritto il progetto come una rappresentazione cinematografica di una tragedia greca, evidenziando come la vicenda personale si sia trasformata in narrazione sul grande schermo. Durante l’intervista, ha sottolineato anche che la sua famiglia era già teatro di conflitti e tensioni.

In una palazzina di un piccolo borgo calabrese convivono rancori che sembrano antichi quanto il sangue che lega chi li vive. Due cognate, due appartamenti sovrapposti, una guerra domestica fatta di accuse, dispetti, racconti reiterati, memorie che si stratificano nel tempo. Potrebbe sembrare una storia minima, una lite di famiglia come tante. E invece, nello sguardo di Gianluca Matarrese, diventa materia di tragedia. Il quieto vivere, al cinema dal 12 marzo con Luce Cinecittà, nasce infatti da una vicenda reale che riguarda direttamente il regista: le protagoniste del film sono due sue cugine, Luisa e Imma, impegnate da anni in un conflitto quotidiano che si consuma tra le mura domestiche e nella ritualità della vita familiare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

