Sabato 7 febbraio a Fano, un momento di svolta improvvisa nella vita di molte persone. Non si tratta di un evento eclatante, né di una tragedia annunciata, ma di qualcosa che cambia tutto all'improvviso, proprio come succede spesso sul palcoscenico del teatro dialettale. Le persone si sono ritrovate a riflettere su quanto può cambiare in un attimo, senza preavviso.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 7 febbraio 2026 - A un certo punto succede qualcosa. Non un evento clamoroso, non una tragedia annunciata. Succede e basta. E quando succede, non si torna indietro. Chi s’è vist s’è vist. È da qui che prende forma la commedia che la Compagnia Teatrale dialettale InScena porta sul palco del Cinema Teatro Politeama lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con inizio alle 21.15. Uno spettacolo che racconta un gruppo di persone improvvisamente catapultate in una realtà che, mezzo minuto prima, non immaginavano neppure, ma che — a ben pensarci — rientrava nel novero degli eventi possibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi s'è vist s'è vist, quando il teatro dialettale insegna la vita che cambia d'improvviso

Domenica 11 gennaio, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano si terrà una rappresentazione di teatro dialettale con la commedia “Chi po' fa a zumpitte, chi no si sta fitt”, proposta dall’associazione culturale Lu Passatempe di Penne.

Argomenti discussi: Chi s'è vist s'è vist: la compagnia teatrale Inscena presenta la nuova commedia al Politeama di Fano; Chi s'è vist s'è vist: al Politeama la nuova commedia di INSCENA; 'Chi s'è vist s'è vist': al Politeama la nuova commedia di INSCENA.

