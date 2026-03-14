A Verucchio sono in corso i lavori per un nuovo ristorante McDonald’s vicino al centro commerciale Marecchia. Il locale avrà una superficie di circa 500 metri quadrati e si trova in una zona già molto trafficata. La minoranza locale ha espresso preoccupazioni, in particolare riguardo all’aumento di traffico e smog causato dall’apertura del punto vendita.

A Verucchio proseguono i lavori del nuovo McDonald’s, accanto al centro commerciale Marecchia. Il progetto prevede un ristorante di quasi 500 metri. Il locale, che dovrebbe aprire entro l’estate, darà lavoro a 35 persone e avrà anche il McDrive per il servizio d’asporto. Ma in paese non mancano le critiche. Secondo il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Lazzaretti "l’apertura del McDonald’s porterà con sé diversi aspetti problematici. Non si tratta soltanto dell’impatto economico o occupazionale, ma anche delle conseguenze ambientali, sociali, sanitarie". A partire dall’impatto su traffico e ambiente. "L’incremento delle presenze nella zona, soprattutto con il McDrive, potrebbe aggravare la situazione su una strada già critica come la Marecchiese, con più traffico, rumore e inquinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo McDonald’s indigesto alla minoranza. Lazzaretti: "Il locale porterà traffico e smog"

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