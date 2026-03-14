Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1 | salvezza più vicina

Il Giugliano ha vinto 3-1 contro l’Atalanta U23 in una partita molto combattuta. La gara si è svolta senza soste, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi sul campo. La vittoria permette al Giugliano di avvicinarsi alla salvezza. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore del Giugliano.

Il Giugliano conquista una vittoria pesante battendo l’Atalanta Under 23 per 3-1 al termine di una sfida combattuta. Dopo una prima fase di studio, in cui entrambe le squadre costruiscono buone opportunità – con Baldé e Misitano tra i più pericolosi – sono i padroni di casa a rompere l’equilibrio al 26’. Prado approfitta di un’uscita imprecisa di Vismara e porta avanti i suoi. Il brasiliano è protagonista anche pochi minuti più tardi, quando trova il raddoppio con una conclusione potente dalla distanza che non lascia scampo al portiere nerazzurro. La reazione dell’Atalanta non si fa attendere: Manzoni accorcia le distanze con un diagonale preciso che riapre la gara. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1: salvezza più vicina Articoli correlati SERIE C/ Giugliano-Atalanta U23 3-1, vittoria importante in chiave salvezza per i campaniTempo di lettura: < 1 minutoVittoria fondamentale in chiave salvezza per il Giugliano che al “De Cristofaro” ritrova il sorriso e si porta a quota 31... Approfondimenti e contenuti su Il Giugliano batte l'Atalanta U23 per 3... Temi più discussi: Giugliano-Atalanta U23 3-1; Anticipi girone C: bene il Giugliano, pari Cavese; L’Atalanta U23 vola a Giugliano in cerca del settimo risultato utile consecutivo; Serie C, risultati e classifica della 31° giornata: il Benevento allunga ancora sul Catania. Dietro è bagarre per il terzo posto. Il Giugliano batte l’Atalanta U23 per 3-1: salvezza più vicinaIl Giugliano conquista una vittoria pesante battendo l’Atalanta Under 23 per 3-1 al termine di una sfida combattuta. Dopo una prima fase di studio, in cui entrambe le squadre costruiscono buone opport ... teleclubitalia.it Giugliano, Tatomir: Felici per Prado, Atalanta squadra fortissimaSesto risultato utile consecutivo in casa per il Giugliano, che batte l'Atalanta U23 e conquista tre punti preziosi in ottica salvezza. Il vice dei gialloblù, Alessandro Tatomir, ha ... tuttoc.com Giugliano-Atalanta U23 3-1, Tatomir: “Complimenti a tutti per la vittoria! Justiniano e Marchisano Rispondo così” facebook La maledizione campana torna a colpire l’ #Atalanta U23, battuta per 3-1 sul campo del Giugliano. La cronaca su #zonamistamagazine x.com