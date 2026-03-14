Il comune brianzolo dove la maggioranza invita a votare sì al referendum ma a quello del 2022

Il comune brianzolo invita i cittadini a recarsi alle urne e a votare sì, ma si riferisce al referendum già svolto nel giugno 2022. L’appello riguarda il voto espresso in quella occasione, non quello previsto per il 22 e 23 marzo. La comunicazione si rivolge agli abitanti del paese, invitandoli a partecipare alle urne e a confermare la loro scelta precedente.

L’invito è quello di recarsi alle urne e votare sì. Ma non al referendum al quale gli italiani saranno chiamati il 22 e il 23 marzo, ma a quello al quale si sono già espressi nel giugno 2022. Un errore pubblicato nero su bianco sul notiziario comunale in distribuzione proprio in questi giorni. È successo a Besana Brianza dove sul notiziario “Il Besanese” nella colonna riservata al gruppo Centrodestra Besana (che riunisce Fratelli d’Italia e Forza Italia) c’è un articolo dedicato al referendum di settimana prossima. Il gruppo invita i cittadini ad andare a votare barrando il sì e spiegando i motivi del referendum. Ma il referendum è quello di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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