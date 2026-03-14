Il bilancio delle casse previdenziali | linee guida sui crediti contributivi e passaggio alla contabilità Accrual convegno a Montecitorio

Martedì 17 marzo, alle 15.30, si è tenuto a Montecitorio un convegno dedicato al bilancio delle casse previdenziali. L’evento si è svolto nella Sala della Lupa e ha affrontato le linee guida sui crediti contributivi e il passaggio alla contabilità di competenza (Accrual). Sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti, che hanno discusso delle procedure e delle nuove modalità di gestione finanziaria.

ROMA – Martedì 17 marzo, a partire dalle ore 15.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Il bilancio delle casse previdenziali: linee guida sui crediti contributivi e passaggio alla contabilità Accrual”, organizzato dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Si prevede nell’occasione il messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Ci sarà anche la relazione del Presidente della Commissione, Alberto Bagnai (foto). Intervento finale del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Il bilancio delle casse previdenziali: linee guida sui crediti contributivi e passaggio alla contabilità Accrual”, convegno a Montecitorio Articoli correlati Professionisti, pensione unica più facile: ok del ministero alla ricongiunzione dei versamenti tra Inps e casse previdenzialiPensione unica più facile per i professionisti, che potranno unificare sotto lo stesso cappello diverse posizioni previdenziali. Convegno alla Camera, gli esponenti di estrema destra lasciano MontecitorioHanno lasciato la Camera il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (ex Forza Nuova) e... Approfondimenti e contenuti su Il bilancio delle casse previdenziali... Temi più discussi: Enti locali: linee guida per i bilanci 2026?2028 delle Regioni; Corte dei conti: nuove linee guida per il rendiconto 2025 di Comuni, Città metropolitane e Province; ACCRUAL: Piano dei conti con ITAS corrispondenti; Contabilità delle Casse private, evento il 17 marzo alla Camera. Contabilità delle Casse private, evento il 17 marzo alla CameraMartedì 17 marzo alle ore 15.30, presso Palazzo Montecitorio, la Commissione parlamentare di controllo sugli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in collaborazione co ... ansa.it Collegamento POS-registratore di cassa attivo, ultime novità dall'Agenzia delle EntrateCon un Comunicato stampa del 5 marzo, l’Agenzia delle Entrate rende noto che è ora possibile effettuare il collegamento tra POS e registratore di cassa. Ultime novità. msn.com Standard contabili ITAS: al via il percorso formativo sulla contabilità Accrual Parte giovedì 12 marzo il nuovo percorso formativo “Gli standard contabili ITAS: la contabilità Accrual delle amministrazioni pubbliche”, promosso da Consiglio e Fondazione Nazi - facebook.com facebook Nella sala del Consiglio di @GenovaMetropoli il convegno "Dal #bilancio al valore: capire e vivere la Riforma #Accrual nella Pubblica Amministrazione", per fare il punto sulla transizione verso il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale unico. x.com