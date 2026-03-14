Domenica pomeriggio a Treviso si gioca la prima partita delle semifinali di Scudetto di volley. La squadra di Lorenzo Bernardi è partita con tutte le giocatrici pronte e si prepara a scendere in campo alle 17. La gara si svolge in una delle palestre della città, con le due formazioni che si sfidano per avanzare nella competizione.

Azzurre in campo alle 17,15 per la prima sfida delle semifinali scudetto contro le campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è partita, al completo, per Treviso: domani, domenica 15 marzo, alle 17.15 (diretta Rai Sport e Volleyball World Tv) le azzurre saranno in campo per la prima sfida delle semifinali scudetto contro le campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano. Ci sarà, dunque, anche Giulia De Nardi, fermatasi nel corso di gara uno dei quarti di finale con Chieri e costretta al forfait nella decisiva gara due di Torino. Per lei, nativa proprio di Conegliano, sarà una partita speciale così come per le tre "ex" della sfida: Cristina Chirichella (dieci anni a Novara) e Nika Daalderop (due stagioni in azzurro) tra le venete e Federica Squarcini tra le igorine. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Igor Volley: azzurre vincenti contro Chieri nella gara 1 dei Playoff ScudettoLa Igor parte con il piede giusto nella serie di quarti di finale con Chieri: le azzurre si aggiudicano in quattro set gara 1 e mercoledì sera, a...

Altri aggiornamenti su Igor Volley

Temi più discussi: Igor Volley, domenica pomeriggio a Treviso la gara uno di semifinali Scudetto; igor a treviso; LA NAZIONALE DI VOLLEY FEMMINILE A NOVARA PER SFIDARE AL PALAIGOR LA FRANCIA IN AMICHEVOLE.

Igor Volley, domenica pomeriggio a Treviso la gara uno di semifinali ScudettoAzzurre in campo alle 17,15 per la prima sfida delle semifinali scudetto contro le campionesse d'Italia in carica dell'Imoco Conegliano ... novaratoday.it

Igor Volley, è tempo di semifinali: le zanzare ospiti dell’Imoco ConeglianoLa Igor Volley Novara pronta a scendere di nuovo in campo: le zanzare ospiti di Conegliano in gara 1 delle semifinali play-off. lavocedinovara.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Baegod · Nobody Like Me (Instrumental). COPERTURA REALE by REALE MUTUA Riflessi pronti e difesa blindata Tutta la grinta dei salvataggi della @igor_volley in questa serie di difese imperdibili #iLoveVoll facebook

Igor Volley Novara 6.00 pm Pala BigMat @SkySport - @DAZN_IT - @NOWTV_It @CEVolleyball x.com