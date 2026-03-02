Igor Volley | azzurre vincenti contro Chieri nella gara 1 dei Playoff Scudetto

La Igor Volley ha vinto la prima partita dei quarti di finale contro Chieri, aggiudicandosi i quattro set della gara. La squadra ha ottenuto il risultato nella partita disputata in casa. La prossima sfida si terrà mercoledì sera a Torino, dove le azzurre sperano di chiudere la serie e accedere alla semifinale.