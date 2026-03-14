I RECORD Ha trionfato anche con Iran e Argentina

Julio Velasco, nato a La Plata il 9 febbraio 1952, è conosciuto per aver ottenuto successi con le squadre nazionali di Iran e Argentina. La sua carriera nel mondo della pallavolo si è contraddistinta da risultati importanti, che hanno contribuito a cambiare il panorama sportivo internazionale. Velasco ha guidato diverse selezioni, lasciando un’impronta significativa in ogni esperienza.

Nato a La Plata, Argentina, il 9 febbraio 1952, Julio Velasco ha rivoluzionato la storia della pallavolo non solo italiana. Ha vinto quattro scudetti con la Panini Modena dal 1986 al 1989, poi è diventato ct della nazionale maschile dal 1989 al 1996 vincendo tra le altre cose due mondiali e tre europei. Con la nazionale femminile azzurra ha vinto la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi del nostro volley a Parigi 2024 e i mondiali nel 2025, oltre alle Nations League 2024 e 2025. Con la nazionale maschile ha vinto cinque World League, una Grand Champions Cup, un World Top Four, una Coppa del Mondo, un World Super Challenge e i Giochi del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I RECORD. Ha trionfato anche con Iran e Argentina Articoli correlati Leggi anche: Con "Per sempre sì" il cantante napoletano ha trionfato alla 76a edizione del Festival di Sanremo 2026 Dimarco punta in alto! Record su record con l’Inter, ora vuole prendersi anche il Mondiale con l’ItaliaKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in...