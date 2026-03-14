I tifosi del Frosinone hanno assistito a un calo di entusiasmo negli ultimi otto mesi, ma la squadra ha mantenuto la determinazione. La costruzione del gioco si presenta come fluida, mentre le manovre in campo risultano adattabili e imprevedibili. La squadra ha attraversato un periodo di difficoltà, ma non ha abbandonato l’obiettivo di migliorare e di restare competitiva nel campionato.

Un’altalena di appena 8 mesi, che può svoltare non una, ma due stagioni. È il caso del Frosinone, prossimo avversario del Cesena, che è passato dal salvarsi grazie alla penalizzazione e il fallimento del Brescia, evitando quindi i playout per un foglio di tribunale, a vincere il titolo di campione d’inverno (per la seconda volta nella sua storia) dopo il 2-0 sul Catanzaro dello scorso gennaio, arrivando al giro di boa con 41 punti, tre di vantaggio sul Venezia prima inseguitrice. Una metamorfosi che ha dell’incredibile, considerando che è arrivata nel giro di una sola estate e con un allenatore, Massimiliano Alvini, che arrivava da un doppio esonero (a novembre 2023 dallo Spezia e a febbraio 2025 dal Cosenza) e da una retrocessione (con lo stesso Cosenza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ciociari hanno rallentato ma non mollano. Costruzione ’fluida’ e manovra camaleontica

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