ll Cesena torna ad arrancare in casa Ma fuori è secondo solo ai ciociari

Il Cesena ha subito una sconfitta in casa contro il Bari, la seconda consecutiva nel campionato. Dopo la recente battuta d’arresto contro l’Empoli, la squadra cercherà di migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare, sia in casa che in trasferta. La situazione richiede attenzione e impegno per ritrovare continuità e risultati positivi.

Contro il Bari è arrivata la seconda sconfitta consecutiva al Manuzzi, dopo quella rimediata due settimane fa contro l'Empoli. La doppia caduta in serie non accadeva dal campionato 2013-2014 quando a fare man bassa in riva al Savio furono lo Spezia (0-3) e il Brescia (0-2), in mezzo, il Cesena targato Bisoli, ci mise anche la caduta sul campo del Cittadella (1-0). I bianconeri torneranno a a giocare di fronte al proprio pubblico il 6 febbraio, l'avversario sarà il Pescara, ed in quel momento saranno passati quasi due mesi dall'ultimo hurrà interno: 13 dicembre Cesena-Mantova 3-2. Tornando al presente il Cavalluccio sembra aver ripreso l'andazzo di inizio campionato quando faticava tra le mura amiche e brillava invece nella versione export.

