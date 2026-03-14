Oggi i giornali riportano che gli Stati Uniti hanno deciso di allentare le sanzioni contro l’Iran, mentre l’Unione Europea esprime protesta. La notizia si inserisce nel quadro di tensioni diplomatiche tra le due entità, che si concentrano sulle forniture di energia provenienti dalla Russia. La discussione riguarda le politiche di embargo e i rapporti con Teheran, con reazioni divergenti da parte degli attori coinvolti.

L’apertura dei quotidiani di oggi, sabato 14 marzo 2026, è dominata dallo scontro diplomatico tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea riguardo alle forniture energetiche dalla Russia. Parallelamente, l’attenzione si sposta sul referendum sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo, mentre le Paralimpiadi di Milano Cortina registrano un record storico di medaglie azzurre. Il cuore del conflitto attuale risiede nella gestione delle rotte marittime attraverso lo stretto di Hormuz. Mentre il Pentagono mobilita 5.000 marines per la regione, l’Europa chiede l’intervento dell’Onu per evitare un’escalation militare diretta. La tensione internazionale si intreccia con la posizione italiana, dove il Colle ha ribadito che il Paese deve rimanere fuori dai conflitti diretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz in fiamme: USA allentano sanzioni, l’UE protesta

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Fonti Ue: "Per aprire Hormuz è preferibile una forte iniziativa dell'Onu" @UN #ANSAEuropa #Hormuz x.com