Hoepli la solidarietà del Teatro alla Scala | Siamo vicini di casa e compagni di viaggio In centinaia al presidio

Da milanotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro alla Scala ha espresso vicinanza alla libreria Hoepli, recentemente soggetta a liquidazione, affermando di essere vicino di casa e compagno di viaggio. Centinaia di persone hanno partecipato a un presidio di solidarietà davanti alla libreria, che si è svolto nelle ultime ore. La manifestazione ha visto la presenza di lavoratrici e lavoratori della Hoepli e di sostenitori.

Il Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed “esprime profonda solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori. Siamo vicini di casa, ma soprattutto compagni di viaggio: se la Scala è la voce di Milano, la Hoepli ne è la memoria scritta da oltre 150 anni”, scrive in una nota il sindacato Fistel Cisl. “Vederne oggi minacciato il futuro, tra liquidazioni e scaffali che si svuotano, è una ferita che colpisce l'anima della città. Non si tratta solo di numeri o metri quadri: sono 89 professionisti e un patrimonio immenso di conoscenza che rischiano di sparire”, prosegue il documento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Hoepli, la solidarietà del Teatro alla Scala: “Siamo vicini di casa e compagni di viaggio”Il Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed “esprime profonda solidarietà...

visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della...

Aggiornamenti e notizie su Hoepli la solidarietà del Teatro alla...

Temi più discussi: Hoepli, la solidarietà del Teatro alla Scala: Siamo vicini di casa e compagni di viaggio. In centinaia al presidio; Hoepli, Delpini: Solidarietà ai lavoratori. De Bortoli spera nel salvataggio di altri editori; Libreria Hoepli: tra preoccupazioni e speranze; Hoepli, il day after tra gli scaffali: Ogni volta un colpo al cuore, dovete resistere.

Hoepli, la solidarietà del Teatro alla Scala: Siamo vicini di casa e compagni di viaggioIl Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed esprime profonda solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori. Siamo vicini di ... milanotoday.it

Hoepli, la città scende in piazza e Sala convoca sindacati e lavoratoriPolitici e artisti al flash mob davanti alla libreria. Già raccolte 40 mila firme: È in ballo l’idea stessa di Milano ... milano.repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.