Hoepli la solidarietà del Teatro alla Scala | Siamo vicini di casa e compagni di viaggio In centinaia al presidio

Il Teatro alla Scala ha espresso vicinanza alla libreria Hoepli, recentemente soggetta a liquidazione, affermando di essere vicino di casa e compagno di viaggio. Centinaia di persone hanno partecipato a un presidio di solidarietà davanti alla libreria, che si è svolto nelle ultime ore. La manifestazione ha visto la presenza di lavoratrici e lavoratori della Hoepli e di sostenitori.

Il Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed “esprime profonda solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori. Siamo vicini di casa, ma soprattutto compagni di viaggio: se la Scala è la voce di Milano, la Hoepli ne è la memoria scritta da oltre 150 anni”, scrive in una nota il sindacato Fistel Cisl. “Vederne oggi minacciato il futuro, tra liquidazioni e scaffali che si svuotano, è una ferita che colpisce l'anima della città. Non si tratta solo di numeri o metri quadri: sono 89 professionisti e un patrimonio immenso di conoscenza che rischiano di sparire”, prosegue il documento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Davanti alle vetrine di via Hoepli la folla si stringe. Cartelli fatti in casa, telefoni alzati, bambini tenuti per mano. Centinaia di persone sabato mattina si sono presentate al flash mob in difesa della libreria simbolo di Milano. Cittadini di tutte le età, genitori con figl facebook