Hoepli la solidarietà del Teatro alla Scala | Siamo vicini di casa e compagni di viaggio

Il Teatro alla Scala ha espresso vicinanza alla libreria Hoepli, recentemente soggetta a procedura di liquidazione, e ha dichiarato di essere vicino alla comunità di lavoratori e lavoratrici coinvolti. La compagnia si è detta solidale con le persone che operano all’interno della libreria e ha sottolineato il legame di collaborazione tra le due istituzioni. La dichiarazione è stata pubblicata ufficialmente dalla direzione del Teatro.

Il Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed “esprime profonda solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori. Siamo vicini di casa, ma soprattutto compagni di viaggio: se la Scala è la voce di Milano, la Hoepli ne è la memoria scritta da oltre 150 anni”, scrive in una nota il sindacato Fistel Cisl. “Vederne oggi minacciato il futuro, tra liquidazioni e scaffali che si svuotano, è una ferita che colpisce l'anima della città. Non si tratta solo di numeri o metri quadri: sono 89 professionisti e un patrimonio immenso di conoscenza che rischiano di sparire”, prosegue il documento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Blu, il colore della felicità: un viaggio poetico per i più piccoli alla Casa del TeatroIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della... Contenuti utili per approfondire Hoepli la solidarietà del Teatro alla... Temi più discussi: Hoepli, Delpini: Solidarietà ai lavoratori. De Bortoli spera nel salvataggio di altri editori; Addio alla libreria Hoepli? Milano si ribella: Diventi bottega storica per salvarsi; Libreria Hoepli: tra preoccupazioni e speranze; Hoepli, il day after tra gli scaffali: Ogni volta un colpo al cuore, dovete resistere. Hoepli, folla numerosa al presidio contro la chiusura: Patrimonio di Milano, la cultura non si liquidaAlmeno 500 persone si sono presentate davanti alla libreria, in procinto di chiudere, per manifestare solidarietà ai dipendenti. Quest’ultimi hanno osservato tre ore di sciopero: raccolte 40mila firme ... ilgiorno.it Hoepli, la solidarietà del Teatro alla Scala: Siamo vicini di casa e compagni di viaggioIl Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed esprime profonda solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori. Siamo vicini di ... milanotoday.it «C’erano anche un paio di grandi librai che conoscevamo, come il Branduardi di Hoepli, dove si stava un’ora o due comprando un libro dopo ispezioni lunghe e saporose», scrive Rossana Rossanda nel suo romanzo autobiografico che nel 2006 sfiorò lo Stre - facebook.com facebook Oggi Hoepli in piazza: un flash mob per salvare la storica libreria di #Milano x.com