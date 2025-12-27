Highlights Gol Pisa Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO
Highlights Gol Pisa Juve in diretta dall’Arena Garibaldi di Pisa. Le immagini salienti del match della 17ª giornata. La Juve affronta il Pisa, con il match di Serie A in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45 all’Arena Garibaldi di Pisa. Bianconeri che vogliono chiudere il 2025 con una vittoria. Qui trovate gli highlights e i gol di PISA JUVE LIVE 44? TRAVERSA PISA! – i Bianconeri rischiano grosso In questa fase finale di primo tempo! Moreo si gira di testa e colpisce in pieno la traversa. Tremano i bianconeri in questa fase. 38? PISA VICINO AL GOL! – Yildiz perde un brutta palla in mezzo al campo, poi Leris allarga per Tourè che spinge fino in fondo: palla in mezzo tagliata dove però non arriva nessuno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
