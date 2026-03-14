Helena Prestes torna in TV e parla di suo padre | le rivelazioni

Helena Prestes torna in TV a “Verissimo” per parlare di suo padre, affrontando un argomento che definisce difficile e che non si può preparare. Durante l’intervista, la protagonista ha condiviso dettagli privati legati alla sua famiglia, offrendo uno sguardo sincero su un aspetto delicato della sua vita. La puntata si concentra sui ricordi e le emozioni legate a questi momenti personali.

Helena Prestes torna a Verissimo: il racconto più difficile, quello che non si può preparare. Ci sono interviste che nascono per promuovere un progetto, raccontare un momento di successo o chiarire qualche polemica. E poi ce ne sono altre che arrivano quando la vita bussa senza preavviso. È con questo spirito che Helena Prestes è tornata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per parlare di qualcosa che non ha nulla a che vedere con la televisione: la perdita di suo padre. Leggi anche Tommaso e Mariavittoria: cosa sta accadendo? Il gesto social Non una semplice intervista, ma un racconto intimo. Di quelli in cui le parole arrivano lente, come se ogni frase dovesse trovare il coraggio di esistere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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