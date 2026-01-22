Helena Prestes, influencer e modella brasiliana, aggiorna i suoi follower sulle condizioni di suo padre dopo l’incidente. In un messaggio sincero, Helena condivide che i giorni recenti sono stati difficili, ma esprime anche speranza e determinazione. La giovane rivela come sta suo padre, offrendo un quadro realistico della situazione e sottolineando l’importanza di affrontare insieme questo momento.

Helena Prestes si espone: ecco come sta suo padre dopo l’incidente. Parla la nota influencer e modella. Helena Prestes parla spesso senza dire tutto. E forse è proprio lì che si nasconde la parte più potente della sua storia recente: nel modo in cui il Brasile, suo padre e la distanza diventano un territorio intimo, quasi sacro, che lei attraversa con rispetto e silenzio. Negli ultimi giorni la modella è volata in Brasile dal momento in cui ha scoperto che suo padre ha avuto un brutto incidente. Leggi anche Omer e Rasha: dopo il GF pronti a compiere un passo importante? Spunta la prima segnalazione Costantemente ha aggiornato i suoi fan e proprio nelle ultime ore attraverso il suo canale broadcast privato su Instagram ha confessato: “Giorni difficili, fatti di paura e piccoli miglioramenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes in Brasile per suo padre rivela come sta: “Giorni difficili”

