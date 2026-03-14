Due figure di spicco della pallacanestro americana si confrontano per offrire una prospettiva unica sulla NBA. Phil Jackson, ex allenatore dei Chicago Bulls e dei Los Angeles Lakers, e Sam Smith, giornalista di lunga esperienza, condividono le loro esperienze sia sul campo che dietro le quinte. I loro racconti rivelano dettagli inediti e aneddoti sulla vita dei campioni e sul mondo del basket professionistico.

Sono due firme speciali a raccontare il romanzo della NBA vista da dentro. Phil Jackson, coach dei Chicago Bulls di Michael Jordan e dei Los Angeles Lakers, e Sam Smith, storico cronista. A partire dalla lista ufficiale dei 75 migliori giocatori di sempre, stilata dall’NBA in occasione del suo 75° anniversario, Jackson e Smith discutono di tutto: il genio e le ombre di Jordan e Kobe, il potere di Shaq, la visione di Magic, la furia competitiva di Larry Bird, la grandezza di LeBron, Steph Curry, Bill Walton e molti altri. Non solo numeri e statistiche: c’è il peso delle origini, del denaro e della notorietà; ci sono aneddoti da spogliatoio, sfide personali e rivalità; ci sono la fragilità, la paura, l’ambizione e quell’alchimia misteriosa che rende grande una squadra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - GOSSIP E TECNICA. Phil Jackson e Smith. I campioni raccontati dentro e fuori dal gioco

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