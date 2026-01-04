Luka Modric più di un’intervista a un campione dentro e fuori dal campo
Luka Modric, campione e uomo di grande esperienza, condivide riflessioni profonde sulla sua carriera e sulla vita sportiva. In questa intervista, affronta temi legati al valore del tempo e alla gestione delle sfide quotidiane, offrendo un punto di vista sincero e misurato. Un’occasione per conoscere meglio il personaggio oltre i successi sul campo, attraverso parole che riflettono equilibrio e consapevolezza.
“Il più e il meno sono segni della contabilità, della partita doppia del dareavere. Qui riguardano lo scorrere del tempo”. Queste parole di Erri De Luca fanno da cornice ad una rilettura personale dell’intervista di Aldo Cazzullo e Carlos Passerini a Luka Modric, pubblicata il 31 dicembre (2025) sul Corriere della Ser a. Gli argomenti affrontati non sono per niente vari e leggeri, tantomeno senza impegno. Anzi, vanno ben oltre il calcio, racchiudono e trasmettono, non soltanto il valore di un’intera esistenza, (appunto) quella del già Pallone d’oro (2008), anche il carattere di un popolo, quello croato a cui Modric appartiene. 🔗 Leggi su Formiche.net
