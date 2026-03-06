Yildiz e l’astinenza da gol e assist negli ultimi match | così il numero 10 bianconero può superare il periodo no Tutti i dettagli

Kenan Yildiz, il numero 10 della Juventus, ha attraversato un periodo senza gol né assist nelle ultime partite. L’attaccante cerca di riscattarsi e tornare a segnare, cercando di superare questa fase di appannamento. La squadra conta su di lui per migliorare le prestazioni offensive e riaccendere la sua produttività in campo. La situazione rimane sotto osservazione in vista delle prossime gare.

Kenan Yildiz e l’astinenza da gol e assist nelle ultime uscite: così il numero 10 bianconero può superare il periodo no. Tutti i dettagli. A vent’anni, di solito, non è il fisico a tradirti, ma la testa può giocare brutti scherzi quando le responsabilità aumentano a dismisura. È esattamente quello che è accaduto a Kenan Yildiz in un mese di febbraio a dir poco logorante. Un tour de force asfissiante di partite decisive, unito alle inevitabili tensioni per il tanto atteso rinnovo contrattuale, ha prosciugato le energie mentali e atletiche del talento turco. Tuttosport propone questa analisi. Il calo di Yildiz e l’importanza del riposo Le fatiche accumulate hanno presentato il conto: dopo una prova eccellente a Parma interrotta anzitempo, Yildiz ha dovuto stringere i denti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz a secco di gol e assist da più di un mese: dentro al momento del numero 10 della Juventus – VIDEO di Marco Baridon

Rinnovo Yildiz, è il giorno. Tutti i dettagli e le cifre del nuovo super accordo per il numero 10 della Juventusdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro...