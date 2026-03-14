Giustizia | scontro al Filarmonici tra unità e scissione

Al Teatro Filarmonici si è svolto un acceso dibattito sulla riforma della giustizia, con rappresentanti che si sono confrontati tra chi sostiene l’unità e chi invece propone una scissione. L’incontro ha visto la partecipazione di diversi esponenti coinvolti nel confronto pubblico, mentre le discussioni sono state caratterizzate da posizioni opposte e toni accesi in vista del referendum previsto.

Il dibattito sulla riforma della giustizia si accende al Teatro Filarmonici, dove le posizioni si scontrano in vista del referendum imminente. L’incontro, ospitato dall’Ordine degli Avvocati di Ascoli guidato da Paolo Travaglini, ha confrontarsi giudici, procuratori e avvocati su un tema che divide profondamente il mondo giuridico. Mentre alcuni difendono l’unità storica della magistratura come baluardo contro l’influenza esecutiva, altri gridano alla necessità di separare le carriere per garantire una vera imparzialità. Il confronto non è solo teorico: si tratta di scelte che impatteranno direttamente sul funzionamento dei tribunali e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia: scontro al Filarmonici tra unità e scissione Articoli correlati Matinée al Circolo: i Giovani Filarmonici Pontini omaggiano le DonneDomenica 8 marzo torna puntuale la Giornata Internazionale della Donna durante la quale si fa il punto della situazione femminile: i diritti, le... Referendum giustizia: scontro diretto tra Sì e NoSabato 14 marzo 2026, alle ore 02:38, il palinsesto di Radio 24 si prepara a ospitare un confronto serrato su temi che dividono l’opinione pubblica... Tutto quello che riguarda Giustizia scontro al Filarmonici tra... Argomenti discussi: Botta e risposta al Filarmonici, nel dibattito pareri divisi. Botta e risposta al Filarmonici, nel dibattito pareri divisiDell’imminente referendum sulla giustizia si è parlato in occasione di un incontro svolto al teatro Filarmonici. A fare gli ... ilrestodelcarlino.it Referendum, nuova polemica sulla giustizia. Nordio: Dopo che vincerà il Sì, confronto sui decreti attuativi. Scontro con ConteNon dico se ma quando avremo vinto il referendum, il giorno dopo, noi apriremo un tavolo di confronto con l’avvocatura, con la magistratura e con il mondo accademico per i decreti di attuazione. Lo ... affaritaliani.it