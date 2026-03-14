Sabato 14 marzo 2026 alle 02:38, Radio 24 trasmetterà un confronto tra sostenitori del sì e del no sul referendum giustizia. Due gruppi si preparano a discutere le loro posizioni, che rappresentano opinioni opposte sul tema. L’evento si svolge in un orario insolito, creando un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 02:38, il palinsesto di Radio 24 si prepara a ospitare un confronto serrato su temi che dividono l’opinione pubblica italiana. Il programma Amici e nemici, condotto da Marianna Aprile e Daniele Bellasio, metterà in scena una serie di ospiti di spicco per analizzare la guerra nel Medio Oriente, le dinamiche elettorali statunitensi e il dibattito sul referendum giustizia fissato per i giorni 22-23 marzo. La puntata promette un’analisi approfondita con Martina Carone, Anna Gallucci, Andrea Nicastro, Paolo Oddi e Gianni Riotta, pronti a smontare le complessità attuali senza filtri. L’aria nella redazione è carica di aspettative, poiché il programma non si limita a riportare notizie ma cerca di decifrare gli scenari futuri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: scontro diretto tra Sì e No

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