Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026 ecco perché dobbiamo cambiare il modo in cui parliamo di corpo e cibo

Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026, un appuntamento che richiama l’attenzione su un tema importante: il modo in cui si parla di corpo e cibo. Questa giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legate a disturbi alimentari e all’immagine corporea, invitando a riflettere su un linguaggio più rispettoso e consapevole.

Sono qui oggi per parlare di un tema che mi sta molto a cuore e che dovrebbe essere celebrato tutti i giorni, non solo nel mese della sua giornata mondiale. Oggi è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla che nasce in Italia il 15 marzo 2012 su iniziativa di un papà per ricordare la figlia Giulia, morta a 17 anni nel 2011 a causa della bulimia mentre era in lista d’attesa per un ricovero. La giornata è sostenuta dal Ministero della Salute e numerose associazioni per accrescere la consapevolezza su una problematica in forte aumento, specialmente tra i giovani. Il tono sarà serio e profondo perché vorrei che queste riflessioni arrivino a tutti, che tocchino il cuore di tutti, che aprono gli occhi a tutti . 🔗 Leggi su Dilei.it

