Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026, un appuntamento che richiama l’attenzione su un tema importante: il modo in cui si parla di corpo e cibo. Questa giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni legate a disturbi alimentari e all’immagine corporea, invitando a riflettere su un linguaggio più rispettoso e consapevole.

Sono qui oggi per parlare di un tema che mi sta molto a cuore e che dovrebbe essere celebrato tutti i giorni, non solo nel mese della sua giornata mondiale. Oggi è la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla che nasce in Italia il 15 marzo 2012 su iniziativa di un papà per ricordare la figlia Giulia, morta a 17 anni nel 2011 a causa della bulimia mentre era in lista d’attesa per un ricovero. La giornata è sostenuta dal Ministero della Salute e numerose associazioni per accrescere la consapevolezza su una problematica in forte aumento, specialmente tra i giovani. Il tono sarà serio e profondo perché vorrei che queste riflessioni arrivino a tutti, che tocchino il cuore di tutti, che aprono gli occhi a tutti . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026, ecco perché dobbiamo cambiare il modo in cui parliamo di corpo e cibo

Articoli correlati

Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, a Pisa l'iniziativa "I nostri riflessi migliori"Il 15 marzo ricorre la XV Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione...

"Fili invisibili": un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lillaI disturbi alimentari rappresentano una patologia complessa e una sofferenza profonda che richiede ascolto e specifiche competenze cliniche.

Una selezione di notizie su Giornata Nazionale del

Temi più discussi: Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA); Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, l'impegno multidisciplinare delle Aziende sanitarie nella lotta ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione; Giornata nazionale del fiocchetto lilla: in biblioteca l’incontro Fili invisibili sui disturbi alimentari; Per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla la mostra Blucobalto. Il coraggio di essere una fenice ed eventi di sensibilizzazione.

Giornata del Fiocchetto Lilla: l’impegno della ASL 1 Abruzzo contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazioneSi celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione ... laquilablog.it

Giornata nazionale del fiocchetto lilla: a Riccione un incontro sui disturbi alimentariIn occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla sui disturbi del comportamento alimentare, domenica 15 marzo alle 20:30, la sala conferenze della ... chiamamicitta.it

FIUGGI GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA: AL TEATRO COMUNALE VA IN SCENA "SONO STATA UNA BIMBA BUONA" In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i Disturbi della Nutrizione e dell' facebook