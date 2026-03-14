Giornata mondiale del paesaggio Oggi

Da noinotizie.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra la Giornata mondiale del paesaggio, un'occasione per riflettere su come il paesaggio rappresenti una porzione di territorio vista dall’osservatore. Il termine si riferisce spesso a vedute che colpiscono per le loro bellezze naturali o per il valore storico, artistico o ecologico che possiedono. La giornata invita a osservare e apprezzare le diverse tipologie di paesaggi presenti nel mondo.

Il paesaggio è una porzione di territorio come appare abbracciata dallo sguardo di un osservatore. Il termine è usato soprattutto per vedute caratterizzate da bellezze naturali o da interesse storico, artistico o ecologico. Su Wikipedia si trova questa descrizione. Noi abbiamo scelto questa fotografia per celebrare la giornata mondiale del paesaggio, oggi: costiera nord brindisino, risale all’8 ottobre 2021.  L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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