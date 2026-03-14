Giornata fiocchetto lilla da specialisti consigli a famiglie su come gestire momenti sensibili

Oggi si svolge la giornata fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sulle difficoltà che alcune famiglie affrontano nei momenti quotidiani. Gli specialisti forniscono consigli pratici a genitori e figli su come gestire situazioni delicate come i pasti, il cambio degli armadi o le discussioni sulle preferenze alimentari. Questi momenti, spesso considerati semplici, possono nascondere sfide più complesse che richiedono attenzione e supporto.

(Adnkronos) – In molte famiglie i primi segnali di difficoltà emergono nei momenti più ordinari della giornata: a tavola, davanti allo specchio, durante il cambio degli armadi o nelle discussioni su cosa mangiare. In queste occasioni si giocano spesso equilibri delicati tra autonomia, controllo e percezione del proprio corpo e di quello altrui. Accanto ai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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