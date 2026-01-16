Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi | Induce al gioco d’azzardo una delle cose più schifose Perché la politica non interviene?

Antonio Ricci commenta nuovamente le criticità di Affari Tuoi, evidenziando come il programma possa incentivare il gioco d’azzardo, considerato da lui una pratica negativa. Ricci si domanda inoltre perché le istituzioni non intervengano per regolamentare tali trasmissioni. Con il declino di Affari Tuoi, ormai superato da La Ruota della Fortuna, la discussione sulla responsabilità dei media e delle autorità rimane attuale.

Affari Tuoi non è più il competitor di Striscia la Notizia, rimpiazzata con successo da La Ruota della Fortuna. Ma il ‘nemico’ di Antonio Ricci resta il gioco dei pacchi di Rai 1, contro il quale torna a scagliarsi in occasione della presentazione della nuova edizione di Striscia, in prima serata su Canale 5 da giovedì 22 gennaio. La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili. Perché la politica non interviene? La Meloni era contro il gioco d’azzardo, io voglio vedere che provvedimenti prende il centrodestra contro il gioco d’azzardo afferma senza mezzi termini Ricci, come riporta Adnkronos. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

