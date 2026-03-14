Gianfranco Floridi uomo di scuola I ragazzi del Volta gli dedicano il premio

I ragazzi dell’ITTS Volta di Perugia, scuola di cui Gianfranco Floridi era stato preside per diversi anni, hanno ricevuto il premio durante l’evento Didacta a Firenze. La notizia della scomparsa di Floridi è stata comunicata mentre gli studenti ricevevano il riconoscimento. Floridi è conosciuto come un “uomo di scuola” e il premio è stato dedicato a lui dai ragazzi.

I ragazzi dell’ Itts Volta di Perugia, la scuola di cui era stato preside per anni, hanno appreso la notizia della scomparsa di Gianfranco Floridi a Firenze, a Didacta, durante la consegna del premio a loro attribuito. E hanno subito deciso di dedicarlo alla sua memoria. "Intimamente commossi ci uniamo al dolore della famiglia e ci piace dedicare a Gianfranco il riconoscimento nazionale che la Fondazione Scuola Italiana e Indire hanno attribuito al ‘suo’ Volta, selezionato e premiato tra le 20 filiere più significative a livello nazionale", scrive in una nota la comunità del Volta. Preside in pensione, Gianfranco Floridi, mancato ieri dopo una lunga malattia, aveva fatto della scuola la mission di una vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gianfranco Floridi, "uomo di scuola". I ragazzi del Volta gli dedicano il premio Articoli correlati La città immaginata dai ragazzi: gli studenti del Molari a scuola di urbanistica per un Pug attento alle esigenze dei giovaniRagazzi e ragazze continuano ad essere parte propositiva nel percorso di costruzione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Santarcangelo: si è... Il Gran Premio del Monte Serra - Ragazzi del Vega 10 alla 20° edizione: superati i 450 iscrittiGià superata quota 450 iscrizioni per la 20° edizione del Gran Premio del Monteserra - Ragazzi del Vega 10, e tenderà a salire nelle prossime 48 ore...