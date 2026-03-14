Galaxy S26 a soli 549 euro? Scopri la promozione Esselunga

Un'offerta interessante per chi cerca il nuovo Samsung Galaxy S26: nei supermercati Esselunga è possibile acquistarlo a 549 euro. La promozione riguarda esclusivamente questa catena di vendita, che ha inserito il modello tra le sue offerte. La disponibilità e le condizioni dell’offerta sono indicate direttamente nei punti vendita e sul sito ufficiale di Esselunga.

Chi sta cercando un buon prezzo per il nuovo Samsung Galaxy S26 potrebbe trovare un’occasione interessante nei supermercati Esselunga. In questi giorni, infatti, è attiva una promozione particolare che permette di ridurre sensibilmente il costo dello smartphone. L’iniziativa non abbassa direttamente il prezzo alla cassa, ma offre una serie di buoni spesa da utilizzare nel tempo. Se sfruttati tutti, il risparmio complessivo può arrivare a quasi 500 euro rispetto al listino. Il Galaxy S26 è stato presentato lo scorso 25 febbraio durante un evento organizzato da Samsung a San Francisco. È il modello più compatto della nuova generazione, pensato per chi preferisce uno smartphone più maneggevole rispetto alle varianti Plus e Ultra. 🔗 Leggi su Billipop.com

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