Un uomo ha tentato di uscire da un supermercato di Livorno con due borse termiche cariche di merce, tra cui 47 spazzolini elettrici valutati oltre 1200 euro. È stato fermato dai carabinieri a pochi metri dall’ingresso, impedendo così la fuga con il bottino. L’episodio si è verificato il 14 marzo 2026.

Livorno, 14 marzo 2026 - Ha tentato di uscire dal supermercato con due borse termiche piene di merce, ma è stato fermato a pochi metri dall’uscita dai carabinieri. Un 20enne originario dell’Est Europa è stato arrestato in flagranza dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cecina con l’accusa di furto aggravato all’interno di un punto vendita della grande distribuzione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe eluso le barriere delle casse tentando poi di allontanarsi con la merce appena sottratta. L’uomo è stato però intercettato e bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto. Durante il controllo i militari hanno trovato all’interno delle borse termiche ben 47 spazzolini elettrici oltre ad altri generi alimentari e di consumo, per un valore complessivo di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto al supermercato: ruba 47 spazzolini elettrici per un valore di oltre 1200 euro

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