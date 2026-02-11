Ilia Malinin sorprende ancora tutti nel mondo del pattinaggio. Durante una gara, il giovane statunitense riesce a eseguire il quadruplo axel, un salto che pochi al mondo possono permettersi. La sua energia e tecnica sono impressionanti, e ora sta provando anche a fare un salto quintuplo. La scena dura solo pochi istanti, ma lascia il pubblico a bocca aperta. La sua fatica e determinazione si vedono chiaramente nella foto, un’immagine che cattura il momento di massimo sforzo in un’azione che sembra durare un’eternità.

C'è un momento, nel pattinaggio artistico, in cui il rumore delle lame sul ghiaccio sembra spegnersi. È l'istante dello stacco. Un battito di ciglia in cui tutto si decide: quanto salirai, quanto girerai, come tornerai a terra. Il fenomeno statunitense Ilia Malinin, che ha già al collo la medaglia d'oro della gara a squadre con il magnifico bronzo dell'Italia ha trasformato quell'istante in un territorio inesplorato, aggiungendo mezzo giro alla storia di questo sport. Il suo quadruplo axel non è soltanto una difficoltà in più.

© Ilfattoquotidiano.it - Ilia Malinin e la sfida alle leggi della fisica: così il pattinatore Usa riesce a eseguire il quadruplo axel. E prova un salto quintuplo

Nel mondo del pattinaggio artistico, il quadruplo axel di Ilia Malinin ha stupito tutti.

Il sogno di un quintuplo Axel torna a scuotere il mondo del pattinaggio di figura.

