Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025 2026 | ospite d’onore un regista candidato all’Oscar

La cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 20252026 dell'Università degli Studi del Sannio che si terrà martedì 3 marzo alle ore 11:30, presso l'Auditorium Sant'Agostino di Benevento, sarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona. Il titolo scelto per l'evento, "Nel segno dei diritti umani e della dignità della persona", richiama l'impegno dell'Ateneo nel promuovere una riflessione critica e attuale sui valori fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che oggi risultano attaccati da più parti. Ospite d'eccezione della cerimonia sarà Matteo Garrone, regista più volte nominato all'Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di riconosciuta autorità nel panorama internazionale, che terrà la lectio inauguralis dal titolo "Principio speranza: cinema e diritti umani".

