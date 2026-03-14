L’articolo analizza la posizione dell’Europa rispetto alle proteste contro le privatizzazioni. Viene evidenziato come il tema delle privatizzazioni e delle proteste ad esse legate sia al centro del dibattito pubblico. La discussione si focalizza sulle reazioni alle manifestazioni e sulle implicazioni delle privatizzazioni senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze politiche.

L’Europa non è solo quella dei mercati e dei draconiani vincoli di bilancio che impongono tagli alla spesa pubblica. Esiste anche un’Europa dei diritti, che da Strasburgo vigila sul rispetto dei Trattati posti a protezione dei principi democratici e del modello sociale europeo: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta sociale europea. È da quest’Europa che giunge una censura senza appello nei confronti dell’Italia a difesa del diritto che costituisce il primario bersaglio delle politiche autoritarie e socialmente regressive a ogni latitudine: il diritto di sciopero. Decidendo su un reclamo presentato da Usb, al quale chi... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Fermare le proteste, l’altra faccia delle privatizzazioni

Articoli correlati

L’altra faccia delle Olimpiadi invernali di Milano CortinaDa un lato c’è la cartolina patinata dei video promozionali con la neve perfetta, le montagne da sogno, gli atleti che volano sulle piste e i sorrisi...

Come l’amministrazione Trump sta cercando di fermare le proteste a MinneapolisIndagini e minacce legali sono sempre più frequenti, mentre gli agenti federali anti-immigrazione disperdono gli attivisti con metodi violenti A...

Contenuti e approfondimenti su Fermare le proteste l'altra faccia...

Temi più discussi: Energy Transfer contro Greenpeace: storia di un attacco alla libertà di protesta; Iran, calciatrici nel mirino: manifestanti tentano di fermare il bus durante una protesta in Australia. Il video; Escalation di attacchi tra Usa, Israele e Iran. L’appello urgente di Amnesty; Studenti in piazza contro la leva.

Iran, calciatrici nel mirino: manifestanti tentano di fermare il bus durante una protesta in Australia. Il videoIn Australia un gruppo di manifestanti ha provato a bloccare un pullman su cui si pensa ci fossero le giocatrici della nazionale di calcio iraniana diretto all'aeroporto. Il timore è che le giocatrici ... tg.la7.it

Orrore in Iran: Trentamila morti in 48 ore per fermare le protesteRivelazione della rivista Time che cita fonti del Ministero della Salute di Teheran Khamenei ordinò di sparare e uccidere. Giovedì le nuove sanzioni dell’Ue. di Lorenzo MantiglioniROMASarebbero ... quotidiano.net

BUSSERO, FOTOTRAPPOLE AL CIMITERO PER FERMARE I LADRI Troppi furti al cimitero di Bussero. Un problema che il paese condivide con altri della zona (il Comune di Cassina ha recentemente annunciato la volontà di intervenire), viste le tante segnal - facebook.com facebook

Iran, calciatrici nel mirino: manifestanti tentano di fermare il bus durante una protesta in Australia. Il video x.com