Come l’amministrazione Trump sta cercando di fermare le proteste a Minneapolis

L’amministrazione Trump ha adottato diverse strategie per contrastare le proteste a Minneapolis, tra indagini legali e minacce ufficiali. Nel contempo, gli agenti federali anti-immigrazione utilizzano metodi spesso controversi per disperdere gli attivisti, alimentando un clima di tensione crescente. Queste azioni riflettono una risposta governativa volta a contenere il movimento di protesta, sollevando questioni sulla gestione delle libertà civili e sulla presenza delle forze dell’ordine in situazioni di conflitto sociale.

Indagini e minacce legali sono sempre più frequenti, mentre gli agenti federali anti-immigrazione disperdono gli attivisti con metodi violenti A Minneapolis le proteste contro i metodi aggressivi, intimidatori e violenti delle operazioni anti-immigrazione dell’ICE vanno avanti da tre settimane. Nonostante gli scontri quotidiani con i residenti e l’omicidio di una donna disarmata da parte di un agente, l’amministrazione del presidente Donald Trump continua a sostenere la linea dura e cerca di fermare le proteste sia per strada sia in tribunale. Per strada gli scontri con i manifestanti avvengono soprattutto durante le operazioni anti-immigrazione, che sostanzialmente sono rastrellamenti fatti dagli agenti federali dell’ICE per trovare, arrestare ed espellere persone accusate di essere nel paese illegalmente (cosa che non è sempre vera). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Perché l’omicidio di Minneapolis di Renee Nicole Good sta diventando un caso. Trump: «Agitatrice di professione». Proteste a New YorkL’omicidio di Renee Nicole Good a Minneapolis sta attirando l’attenzione, diventando un caso di rilievo.

In un anno di presidenza Trump sono cresciute le pratiche autoritarie e sono stati erosi i diritti umani negli Usa. Questo è quello che emerge dal nostro ultimo rapporto “Ringing the alarm bell” che illustra 12 aree interconnesse in cui l’amministrazione Trump st - facebook.com facebook

Bruce Springsteen attacca ICE e l'amministrazione Trump e dedica una canzone a Renee Good, cittadina statunitense uccisa a inizio mese da un agente ICE. x.com