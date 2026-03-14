Febbraio 2026 | le aziende vendono più Bitcoin di quanto

Nel febbraio 2026 le aziende hanno venduto più Bitcoin di quanti ne abbiano acquistati, segnando per la prima volta un saldo negativo nei loro portafogli di criptovalute. I dati mostrano che in questo mese le vendite hanno superato le operazioni di acquisto, portando a un cambiamento nelle strategie di gestione delle riserve digitali delle imprese. Questo episodio rappresenta un momento di svolta nel mercato delle criptovalute aziendali.

Il febbraio 2026 segna un punto di svolta nei movimenti dei tesori aziendali legati a Bitcoin, con le vendite che hanno superato gli acquisti per la prima volta in questo mese. Le società pubbliche hanno vendito circa 8.600 BTC contro i 7.800 acquistati, generando un calo netto di 800 criptovalute e una contrazione del valore totale delle riserve da 102 miliardi a 78 miliardi di dollari. Questa inversione di tendenza si inserisce in un contesto più ampio dove Strategy, guidata da Michael Saylor, continua a dominare il mercato degli acquisti, ma non riesce a compensare le uscite massive di altri operatori. Mentre il prezzo della moneta digitale oscilla intorno ai 71. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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