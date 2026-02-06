Il Bitcoin scende sotto i 63.000 dollari, toccando il livello più basso degli ultimi mesi. La crisi si fa sentire: gli analisti prevedono ulteriori cali nei prossimi mesi. Nel frattempo, anche alcuni membri della famiglia Trump iniziano a vendere le loro partecipazioni, aumentando l’incertezza sui mercati delle criptovalute. Gli investitori sono in allerta e cercano di capire cosa sta succedendo davvero.

Il Bitcoin è in caduta libera. La criptovaluta più famosa al mondo ha sfondato al ribasso la soglia psicologica dei 70.000 dollari, per poi precipitare ulteriormente fino a toccare i 63.367 dollari nelle ore serali del 5 febbraio 2026. Un livello che segna un punto di svolta simbolico: siamo ora sotto la quota registrata il 5 novembre 2024, il giorno della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Proprio da quella data era partito il rally che aveva portato il Bitcoin a toccare il nuovo record storico di 126.080 dollari il 6 ottobre 2025. Dal picco massimo, il crollo è stato devastante: una perdita del 49,6%. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Bitcoin crolla a 63.000 dollari, previsti ulteriori cali fino a novembre (e intanto anche i Trump vendono). Le possibili cause della crisi

