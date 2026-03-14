Famiglia del bosco Ecad 14 | Rapporti ristabiliti con i minori il Tribunale potrà rivalutare

Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripreso a mantenere rapporti positivi con i minori, facendo cessare le motivazioni che avevano portato al loro trasferimento. Il Tribunale potrà ora rivalutare la situazione alla luce di questi cambiamenti. La famiglia del bosco, Ecad 14, ha confermato il ripristino dei legami tra adulti e minori.

«Gli operatori della casa famiglia di Vasto hanno ripristinato buone relazioni con i minori facendo venir meno le ragioni del disposto trasferimento». Lo afferma, in una nota riportata dall’Ansa, l’avvocata Maria Pina Benedetti, che rappresenta l’Ecad 14 Alto Vastese, gestore del Servizio sociale dei Comuni di Ambito. Le dichiarazioni arrivano all’indomani della visita della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni nella struttura protetta che ospita dal 20 novembre scorso i tre bambini della cosiddetta “famiglia del bosco”. Durante la permanenza nella casa famiglia, la Garante ha incontrato i minori e ha trascorso del tempo con loro, trovandoli in buone condizioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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