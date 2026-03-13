Dove vedere la F1 su TV8 GP Cina 2026 | orari sabato 14 marzo differita in chiaro

Il secondo fine settimana di Formula 1 prevede la prima Sprint stagione 2026 e le qualifiche sul circuito di Shanghai. La gara breve si svolgerà sabato 14 marzo e sarà trasmessa in differita su TV8. La Ferrari di Lewis Hamilton partirà dalla seconda fila nella sessione di qualifiche, che definirà gli schieramenti per la corsa principale.

Il secondo weekend della F1 vedrà la andare in scena la prima Sprint stagionale, seguita dalle qualifiche classiche sul tracciato di Shanghai, dove si deciderà il primo vincitore della gara breve, nella quale la Ferrari di Lewis Hamilton scatterà dalla seconda fila. Domani, sabato 14 marzo, alle ore 08.00 italiane, andranno poi in scena le qualifiche classiche del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1. Diretta delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto le qualifiche del secondo GP stagionale della F1, il GP della Cina, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

